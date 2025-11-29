Drone Soccer Salle de sport Teillé

Drone Soccer

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Présentation et entrainement en équipe pour des épreuves de Drone soccer (Ballons volants). Il y aura des Matchs, de l’entrainement, des réglages, et de la découverte et initiation au pilotage.

Ouvert au public, car toutes les épreuves se déroulent dans une arène de vol sécurisée.

Les clubs de la région seront présents avec 2 ou 3 équipes.

Entrée gratuite. .

English :

Presentation and team training for Drone Soccer events. There will be matches, training, fine-tuning, discovery and initiation to piloting.

German :

Präsentation und Teamtraining für Drone-Soccer-Wettbewerbe (Fliegende Bälle). Es wird Matches, Training, Einstellungen, Entdeckung und Einführung in das Fliegen geben.

Italiano :

Presentazione e formazione di squadre per eventi di Drone Soccer (palloni volanti). Ci saranno partite, allenamenti, regolazioni, scoperta e iniziazione al pilotaggio.

Espanol :

Presentación y formación de equipos para eventos de Drone Soccer (balones voladores). Habrá partidos, entrenamientos, ajustes, descubrimiento e iniciación al pilotaje.

