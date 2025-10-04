Drôôôôles de contes Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans

Drôôôôles de contes Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans samedi 4 octobre 2025.

Drôôôôles de contes Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Découverte de la Bibliothèque de Mittelhausen

Venez explorer ou redécouvrir la Bibliothèque de Mittelhausen et ses différents espaces, propices à la lecture, à la détente et à la créativité.

À 10h30, une séance de contes pour petits et grands vous sera proposée, pour partager un moment magique en famille ou entre amis.

Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans 3 Rue du Château (Mittelhausen) 67170 Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans 67170 Mittelhausen Bas-Rhin Grand Est 0687264420 https://wingersheim4bans.payszorn.com/communes-historiques

Découverte de la Bibliothèque de Mittelhausen

Mireille Goehry