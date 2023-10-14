DROP Bords de Jalle Saint-Médard-en-Jalles

DROP Samedi 14 octobre 2023, 15h00 Bords de Jalle Gironde

Gratuit, ouvert à tous.tes

Début : 2023-10-14T15:00:00 – 2023-10-14T15:45:00

Fin : 2023-10-14T15:00:00 – 2023-10-14T15:45:00

Grande mêlée

Petit rappel pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte : la coupe du Monde de Rugby se déroule en France. L’occasion pour les artistes bordelais qui partagent les valeurs de l’Ovalie de composer – à quinze évidemment – une création en forme d’hommage. Douze acrobates de haute voltige, le génial compositeur Eddie Ladoire, et deux scénographes inspirés constituent la feuille d’un match qui se déroulera à plus de 12 mètres de haut avec percussions, lâcher-prise, corps contre corps. Et 3e mi-temps. Spectaculaire.

Bords de Jalle Chemin de Cantelaude, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

