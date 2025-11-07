DROPKICK MURPHYS Arkea Arena Floirac

DROPKICK MURPHYS Arkea Arena Floirac vendredi 7 novembre 2025.

DROPKICK MURPHYS Vendredi 7 novembre, 19h00 Arkea Arena Gironde

TARIF UNIQUE FOSSE / GRADIN : 56,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T19:00:00 – 2025-11-07T22:00:00

Fin : 2025-11-07T19:00:00 – 2025-11-07T22:00:00

Les Dropkick Murphys, outsiders de Boston devenus légendes vivantes, électrisent les scènes du monde entier depuis 1996 avec leur punk rock celtico-explosif. Célèbres pour leurs hymnes à hurler à pleins poumons en fin de soirée ou en tribunes, ils signent des titres cultes comme I’m Shipping Up to Boston. Leur discographie aligne les succès, avec plusieurs albums classés dans le top 10 du Billboard. Sur scène, c’est une décharge d’énergie brute : guitares, sueur, refrains fédérateurs… Chaque concert est un moment de communion, un appel à l’unité et à la résistance. Préparez-vous à lever le poing, chanter à tue-tête et faire trembler les murs. Leur nouveau single, Who’ll Stand With Us ?, premier extrait du dernier album, frappe fort : « We’ve been robbed of our freedom, » clame le groupe. Un cri de ralliement. Une promesse que le combat continue.

For the people, 2025, Dummy Luck Music

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine

