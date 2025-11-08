Dropkick Murphys – Europe Tour 2025 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Dropkick Murphys – Europe Tour 2025 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 19:00 –

Gratuit : non 56,50 € 56,50 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

Outsiders devenus légendes, The Dropkick Murphys ont démontré à maintes reprises leur amour pour la France… En 2025, ils annoncent leur grand retour dans l’Hexagone pour 4 dates exceptionnelles : jeudi 6 novembre à la LDLC Arena de Lyon-Décines, vendredi 7 novembre à l’Arkea Arena de Bordeaux, samedi 8 novembre au Zénith de Nantes, pour finir en beauté samedi 15 novembre à l’Adidas Arena à Paris.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com