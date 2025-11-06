Dropkick Murphys LDLC Arena Décines-Charpieu

Dropkick Murphys

Outsiders devenus légendes, DROPKICK MURPHYS ont démontré à maintes reprises leur amour pour la France… En 2025, ils annoncent leur grand retour dans l’Hexagone pour 4 dates exceptionnelles dont une à la LDLC Arena de Lyon Décines, jeudi 6 novembre 2025.

English :

Outsiders turned legends, DROPKICK MURPHYS have repeatedly demonstrated their love for France? In 2025, they announce their return to France for 4 exceptional dates, including one at the LDLC Arena in Lyon Décines, on Thursday November 6, 2025.

German :

Die DROPKICK MURPHYS, die von Außenseitern zu Legenden wurden, haben ihre Liebe zu Frankreich immer wieder bewiesen Im Jahr 2025 kündigen sie ihre große Rückkehr nach Frankreich für vier außergewöhnliche Konzerte an, darunter ein Konzert in der LDLC Arena in Lyon Décines am Donnerstag, den 6. November 2025.

Italiano :

Outsider diventati leggende, i DROPKICK MURPHYS hanno più volte dimostrato il loro amore per la Francia? Nel 2025 annunciano il loro ritorno in Francia per 4 date eccezionali, tra cui una all’Arena LDLC di Lyon Décines giovedì 6 novembre 2025.

Espanol :

Forasteros convertidos en leyendas, DROPKICK MURPHYS han demostrado en repetidas ocasiones su amor por Francia? En 2025, anuncian su regreso a Francia para 4 fechas excepcionales, incluida una en el LDLC Arena de Lyon Décines el jueves 6 de noviembre de 2025.

