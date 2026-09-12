Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes Atelier Élisabeth Lopes Eymet
jeudi 17 septembre 2026 · Atelier Élisabeth Lopes · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes
Atelier Élisabeth Lopes 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Trois artistes sont présentes dans l’Atelier d’Élisabeth Lopes et c’est aujourd’hui leur vernissage !
Artistes présentes
– Élisabeth Lopes, sculptrice
– Isabelle Debras, verrier
– Brine, peintre et dessinatrice
Programme de la journée
– 10h, côté rue mini-brunch et concert de B.Roy, accordéoniste Univers festif et rebelle (participation au chapeau)
– 13h, côté jardin auberge espagnole
– 15h30, côté atelier performance picturale de Brine .
Atelier Élisabeth Lopes 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 80 35 82
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English : Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes
L’événement Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes Eymet a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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