Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes Atelier Élisabeth Lopes Eymet

Informations pratiques

Eymet

Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes

Atelier Élisabeth Lopes 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Trois artistes sont présentes dans l’Atelier d’Élisabeth Lopes et c’est aujourd’hui leur vernissage !

Artistes présentes

– Élisabeth Lopes, sculptrice

– Isabelle Debras, verrier

– Brine, peintre et dessinatrice

Programme de la journée

– 10h, côté rue mini-brunch et concert de B.Roy, accordéoniste Univers festif et rebelle (participation au chapeau)

– 13h, côté jardin auberge espagnole

– 15h30, côté atelier performance picturale de Brine .

Atelier Élisabeth Lopes 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 80 35 82

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English : Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes

L’événement Dropt’Art | Vernissage Atelier Élisabeth Lopes Eymet a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides