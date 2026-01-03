DrouWOW – coups de ❤ en pagaille Bibliothèque Drouot Paris

Romans, essais, BD… On aime de tout à Drouot, et on vous le fait savoir, c’est ça l’effet drouWOW !!

Les coups de cœur des usagères et usagers seront aussi à l’honneur !

C’est quoi ? 3 bibliothécaires vous présentent en 10 min chacun.e leurs coups de cœur du moment. Ensuite, on vous passe la parole si le ❤ vous en dit !

Le samedi 14 février 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



