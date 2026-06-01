Drugstore en concert D127 Savigny-sur-Grosne
Drugstore en concert D127 Savigny-sur-Grosne samedi 13 juin 2026.
Savigny-sur-Grosne
Drugstore en concert
D127 Bistrot de Messeugne Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rock
Restauration sur place .
D127 Bistrot de Messeugne Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 56 86
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English : Drugstore en concert
L’événement Drugstore en concert Savigny-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne