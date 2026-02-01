Drum and bass night #6 Menace Le Molotov Marseille 6e Arrondissement
Drum and bass night #6 Menace
Samedi 28 février 2026 à partir de 22h. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 11 EUR
Début : 2026-02-28 22:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le rendez-vous incontournable pour les passionnés de bass music revient faire vibrer Marseille.
VRGL de 22h à 23h
Dogbee de 23h à minuit
Menace (Thomx & Ichor) — Abducted Ltd de minuit à 2h
Menace Rekords investit Le Molotov pour une soirée 100% Drum’n’Bass, de quoi vous faire passer une grosse soirée.
Une nuit dédiée aux sonorités Liquid, Dancefloor & Neurofunk, portée par la scène locale avec Vrgl, Dogbee et Menace pour représenter la maison. .
Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The not-to-be-missed event for bass music fans returns to rock Marseille.
L’événement Drum and bass night #6 Menace Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille