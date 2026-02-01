Drum and bass night #6 Menace Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Drum and bass night #6 Menace

Samedi 28 février 2026 à partir de 22h. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Début : 2026-02-28 22:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le rendez-vous incontournable pour les passionnés de bass music revient faire vibrer Marseille.

Le rendez-vous incontournable pour les passionnés de bass music revient faire vibrer Marseille.



VRGL de 22h à 23h





Dogbee de 23h à minuit





Menace (Thomx & Ichor) — Abducted Ltd de minuit à 2h

Menace Rekords investit Le Molotov pour une soirée 100% Drum’n’Bass, de quoi vous faire passer une grosse soirée.

Une nuit dédiée aux sonorités Liquid, Dancefloor & Neurofunk, portée par la scène locale avec Vrgl, Dogbee et Menace pour représenter la maison. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The not-to-be-missed event for bass music fans returns to rock Marseille.

