Drum Brother Encore un tour Rue Henrionnet Vouziers

Drum Brother Encore un tour

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif réduit

Abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Attention ! Les Frères Colle déboulent tambours battants avec un spectacle aussi décoiffant qu’hilarant, où l’on jongle autant avec les objets qu’avec les notes.Dans Drum Brothers, tout devient percussion balles, quilles, parapluies… et même cornemuse ! Entre éclats de rire, instants poétiques et performances virevoltantes, ce trio virtuose bouscule les codes du spectacle musical avec énergie et malice.Un joyeux tourbillon de sons et de mouvements, à partager en famille. Préparez-vous à taper du pied, rire aux éclats et repartir avec le sourire en cadence, bien sûr.Durée 1hDès 6 ansPour ce spectacle époustouflant et très familial, des navettes gratuites vers Vouziers seront mises en place depuis Attigny, Bairon & ses environs, Buzancy, Grandpré, Machault & Monthois. Plus de renseignements à partir de février au 03 24 71 64 77.

.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

Watch out! Les Frères Colle are back with a show that’s as hair-raising as it is hilarious, juggling objects as much as notes.in Drum Brothers, everything becomes percussion: balls, skittles, umbrellas?even bagpipes! Between laughter, poetic moments and twirling performances, this virtuoso trio shakes up the codes of musical entertainment with energy and mischief. A joyful whirlwind of sound and movement, to share with the whole family. Get ready to tap your feet, laugh out loud and leave with a smile on your face? in time, of course.duration: 1 hrFrom 6 years of ageFor this breathtaking, family-friendly show, free shuttles to Vouziers will be available from Attigny, Bairon & surroundings, Buzancy, Grandpré, Machault & Monthois. Further information from February on 03 24 71 64 77.

German :

Achtung, Achtung! Die Brüder Colle sind mit einem ebenso verblüffenden wie urkomischen Spektakel unterwegs, bei dem mit Gegenständen und Noten gleichermaßen jongliert wird.In Drum Brothers wird alles zum Schlagzeug: Bälle, Kegel, Regenschirme? und sogar ein Dudelsack! Zwischen Lachsalven, poetischen Momenten und flirrenden Performances stellt dieses virtuose Trio die Codes des Musicals mit Energie und Schalk auf den Kopf: ein fröhlicher Wirbelwind aus Klängen und Bewegungen für die ganze Familie. Bereiten Sie sich darauf vor, mit den Füßen zu stampfen, laut zu lachen und mit einem Lächeln nach Hause zu gehen? natürlich im Takt.Dauer: 1 StundeAb 6 JahrenFür diese atemberaubende und sehr familienfreundliche Show werden kostenlose Pendelbusse nach Vouziers von Attigny, Bairon & Umgebung, Buzancy, Grandpré, Machault & Monthois aus eingerichtet. Weitere Informationen ab Februar unter 03 24 71 64 77.

Italiano :

Attenzione! I Drum Brothers sono tornati con uno spettacolo tanto esilarante quanto strabiliante, in cui si destreggiano tanto con gli oggetti quanto con le note. Nei Drum Brothers tutto diventa percussione: palline, birilli, ombrelli? Persino le cornamuse! Tra risate, momenti poetici e performance roteanti, questo trio di virtuosi scuote i codici dell’intrattenimento musicale con energia e malizia, creando un gioioso turbinio di suoni e movimenti per tutta la famiglia. Preparatevi a battere i piedi, a ridere a crepapelle e ad andarvene con il sorriso sulle labbra, naturalmente in tempo.Durata: 1 oraDa 6 anni di etàPer questo spettacolo mozzafiato per famiglie, saranno disponibili navette gratuite per Vouziers da Attigny, Bairon e dintorni, Buzancy, Grandpré, Machault e Monthois. Ulteriori informazioni a partire da febbraio al numero 03 24 71 64 77.

Espanol :

¡Atención! Los Drum Brothers vuelven con un espectáculo tan hilarante como espeluznante, en el que hacen malabarismos con objetos y notas. En Drum Brothers, todo se convierte en percusión: pelotas, bolos, paraguas… ¡incluso gaitas! Entre risas, momentos poéticos y actuaciones giratorias, este trío de virtuosos sacude los códigos del entretenimiento musical con energía y picardía, creando un alegre torbellino de sonido y movimiento para toda la familia. Prepárese para mover los pies, reír a carcajadas y salir con una sonrisa en la cara… a tiempo, por supuesto.Duración: 1 horaA partir de 6 añosPara este impresionante espectáculo familiar, habrá lanzaderas gratuitas a Vouziers desde Attigny, Bairon y alrededores, Buzancy, Grandpré, Machault y Monthois. Más información a partir de febrero en el 03 24 71 64 77.

L’événement Drum Brother Encore un tour Vouziers a été mis à jour le 2025-10-22 par Ardennes Tourisme