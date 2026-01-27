DRUMER CLUB Fourques
DRUMER CLUB Fourques dimanche 1 février 2026.
DRUMER CLUB
Fourques Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Dans le cadre de notre partenariat avec la FNCTA des Pyrénées-Orientales, dimanche 1er février 2026 à 17 h au foyer rural de Fourques, la compagnie les complices de St-Cyprien, vous proposera une représentation intitulée
Drumer club d’Eric Beauvi…
.
Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@kaleidoscope-asso.org
English :
As part of our partnership with the FNCTA des Pyrénées-Orientales, on Sunday February 1, 2026 at 5 pm at the foyer rural in Fourques, the company les complices from St-Cyprien, will present a performance entitled
Drumer club by Eric Beauvi…
