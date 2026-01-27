DRUMER CLUB

Fourques Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dans le cadre de notre partenariat avec la FNCTA des Pyrénées-Orientales, dimanche 1er février 2026 à 17 h au foyer rural de Fourques, la compagnie les complices de St-Cyprien, vous proposera une représentation intitulée

Drumer club d’Eric Beauvi…

.

Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@kaleidoscope-asso.org

English :

As part of our partnership with the FNCTA des Pyrénées-Orientales, on Sunday February 1, 2026 at 5 pm at the foyer rural in Fourques, the company les complices from St-Cyprien, will present a performance entitled

Drumer club by Eric Beauvi…

L’événement DRUMER CLUB Fourques a été mis à jour le 2026-01-27 par OTI ASPRES-THUIR