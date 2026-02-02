Drums Césaré Bétheny

Drums

Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Tout public

Ensemble 0

Drums, sera en 2026 l’une des prochaines créations de l’ensemble 0. Un programme d’une durée d’environ une heure, pour trois interprètes.

Son point de départ est une orchestration de la pièce électronique Drums, de Laurie Spiegel. Cette compositrice américaine, pionnière de la scène expérimentale des années 70, a publié en 1980 l’album The Expanding Universe, où figure ce morceau impressionnant par sa modernité et sa rigueur minimaliste. Sa relecture par des instrumentistes d’aujourd’hui une adaptation inédite par l’ensemble 0 est une occasion de redonner un coup de projecteur au travail de cette artiste importante retirée du monde la musique.

Le programme comprendra également une pièce originale de Mica Levi, artiste non-binaire basée à Londres dont les œuvres récentes comprennent Central, Slasher, Making Love/Kochajmy Sie et Rat on The Net. Mica travaille en tant que musicien·ne solo et membre des groupes Good Sad Happy Bad, Spresso et du collectif CURL. Iel est également connu·e pour sa B.O. de films tels que The Zone of Interest, Monos, Jackie ou Under The Skin.

À ce répertoire s’ajoutera une commande à la musicienne canadienne-américaine Claire Rousay, toujours pour percussions, pour une durée d’environ 25 minutes. Cette dernière, aujourd’hui basée à Los Angeles, est réputée depuis 2020 pour sa musique ambient au son brut, mêlant instruments acoustiques et voix de son quotidien, parfois enregistrées avec un simple téléphone.

Percussionnistes Alexandre Babel, Julien Garin, Stéphane Garin

Régisseur général Alexandre Maillet .

Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny 51450 Marne Grand Est +33 3 26 88 65 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Drums

L’événement Drums Bétheny a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT de la Marne