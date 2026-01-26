DRUNCH SAINT-VALENTIN AU BARRICOT BARRICOT Toulouse
DRUNCH SAINT-VALENTIN AU BARRICOT
BARRICOT 8 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
Pour cette soirée spéciale, profitez d’un Drunch accompagné d’un concert live !
Laissez-vous porter par un Drunch d’exception, où un dîner à volonté, aux mets soigneusement élaborés et aux plaisirs gourmands vous attend dans une atmosphère féérique ! La soirée est sublimée par les harmonies du groupe Duo Delux pour vous offrir un moment inoubliable ! 45 .
BARRICOT 8 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 11 09 38
English :
For this special evening, enjoy a Drunch accompanied by a live concert!
