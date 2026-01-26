DRUNCH SAINT-VALENTIN AU BARRICOT BARRICOT Toulouse

DRUNCH SAINT-VALENTIN AU BARRICOT

BARRICOT 8 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Pour cette soirée spéciale, profitez d’un Drunch accompagné d’un concert live !

Laissez-vous porter par un Drunch d’exception, où un dîner à volonté, aux mets soigneusement élaborés et aux plaisirs gourmands vous attend dans une atmosphère féérique ! La soirée est sublimée par les harmonies du groupe Duo Delux pour vous offrir un moment inoubliable ! 45 .

English :

For this special evening, enjoy a Drunch accompanied by a live concert!

