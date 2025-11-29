Drus’Noël Drusenheim

2 RUE DU STADE 67410 Drusenheim

Samedi 2025-11-29 14:00:00

2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Comme chaque année, à l’approche de Noël, Le Gabion enfile son plus beau costume de fête et se transforme en un grand marché enchanté. Des centaines d’exposants attendent petits, moyens,

grands, grincheux, heureux et indécis pour leur faire découvrir des merveilles artisanales et des spécialités locales à faire saliver les rennes eux-mêmes. Les lutins en quête du cadeau parfait y trouveront de quoi remplir leur hotte objets utiles, douceurs sucrées, et tout ce qui peut faire dire Waouh ! ou Miam !

Au menu pardon, au programme

• La visite du très attendu Saint Nicolas. Selon nos sources célestes, les enfants étant globalement sages cette année, le Père Fouettard sera en RTT.

• Des foodtrucks et un bar, pour combler les petites faims.

• Des animations musicales sur scène.

• Du vin chaud (estampillé carburant officiel de Noël) et des bredele pour les fins gourmets.

• Un stand du Pôle culturel, où vous pourrez acheter vos billets de spectacle (si ce n’est pas déjà fait).

• Des exposants motivés, souriants, et prêts à vous faire passer un après-midi digne d’un conte de Noël.

• Et peut-être si la danse de la neige fonctionne quelques flocons tombés du ciel, pour saupoudrer un peu plus de magie sur ce week-end. .

