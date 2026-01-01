DRY 31 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

DRY 31

Samedi 31 janvier 2026 de 19h à 23h59. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le 31 janvier, le DRY31 est la plus grande fête sans alcool de l’année, avec 50 lieux dans toute la France dont 3 à Marseille !

Pour cette occasion, nous vous avons concocté une programmation musicale exceptionnelle avec des DJ sets electro de Maud Geffray, l’une des signatures les plus singulières de la scène française, connue aussi au sein du duo Scratch Massive) et Sara Zinger (electroclash), et le premier live du duo Keta Run Club (hard pop, à l’énergie brute).



Pourquoi le Cabaret Aléatoire participe au DRY 31 ?

Parce que nous avons envie de promouvoir une autre façon de faire la fête, parce que nous pensons que l’alcool peut parfois être ressenti comme une pression sociale, notamment en soirée et en milieu festif.

L’idée est d’expérimenter un autre rapport à la fête, à la musique, à la nuit et aux autres. C’est une forme de révolution copernicienne que nous proposons de vivre le 31 janvier

Et si face à l’omniprésence du virtuel et des réseaux sociaux, face au déferlement de l’intelligence artificielle, la fête devenait l’occasion de se reconnecter au réel, au lieu de s’en

échapper ?

Partager des émotions, danser, rire, discuter, vivre une expérience festive réellement inclusive et immersive, avec les artistes et avec le public.



C’est toute l’ambition que le Cabaret Aléatoire porte avec le Dry 31.

Rendez-vous le samedi 31 janvier à 19h au Petit Cab pour tester et vivre cette expérience !



→ Maud Geffrey

→ Keta Run Club (Live)

→ Sara Zinger .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On January 31st, DRY31 is the biggest alcohol-free party of the year, with 50 venues across France, including 3 in Marseille!

