Dry January au Quartier Santé de QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

Le Quartier Santé vous propose de découvrir quatre ateliers de prévention pour mieux appréhender le sujet de l’alcool.

Venez jouer à Mario Kart avec des lunettes d’alcoolémie le jeudi 8 janvier de 14h30 à 16h30, faire des jeux de société (escape game et cluedo) en lien avec l’alcool les mercredi 21 et 28 janvier de 14h30 à 17h30, ou encore participer à un ciné-débat sur la place de l’alcool dans les films et séries le jeudi 29 janvier de 17h à 19h.

Après la période chargée des fêtes, le défi du Dry January est l’occasion de marquer une pause dans sa consommation d’alcool. C’est pourquoi, durant ce mois de janvier, quatre actions de prévention seront organisées au Quartier Santé.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

Le mercredi 28 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

Le mercredi 21 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

Le jeudi 08 janvier 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Réservation conseillée pour les groupes

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T15:30:00+01:00

fin : 2026-01-29T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T14:30:00+02:00_2026-01-08T16:30:00+02:00;2026-01-21T14:30:00+02:00_2026-01-21T17:30:00+02:00;2026-01-28T14:30:00+02:00_2026-01-28T17:30:00+02:00;2026-01-29T17:00:00+02:00_2026-01-29T19:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

qjsante@paris.fr



Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire

