Dry January dans le 11e : venez échanger autour de l’alcool, simplement Mairie du 11e arrondissement PARIS

À l’occasion du Dry January, la Ville de Paris, avec Addiction France, propose un stand ouvert à toutes et tous dans les mairies d’arrondissement.

L’objectif est simple : parler d’alcool autrement, dans un cadre accueillant et bienveillant, où chacun peut venir comme il est, sans obligation ni discours moralisateur.

Sur le stand, vous pourrez :



– Vous informer à votre rythme

Des supports clairs et faciles à comprendre pour mieux connaître l’alcool, ses effets et les repères utiles.

– Participer à des petits jeux et échanges interactifs

Des outils ludiques pour réfléchir à ses habitudes, discuter et déconstruire certaines idées reçues.

– Poser vos questions librement

Des professionnel·les d’Addiction France sont présent·es pour écouter, répondre et orienter si besoin.

– Trouver des ressources utiles

Des contacts et des conseils pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, faire une pause ou se faire accompagner.

Ce stand s’adresse à toutes les personnes curieuses, concernées ou simplement intéressées par la démarche du Dry January.

Que vous ayez envie de faire une pause, de réduire ou juste d’en discuter, ce stand est là pour vous.

Un moment convivial pour s’informer, poser des questions et échanger autour de l’alcool, sans jugement.

Le mardi 13 janvier 2026

de 11h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-13T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T11:00:00+02:00_2026-01-13T15:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS



Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

