Dry January dans le 15ᵉ : un stand pour s’informer et échanger Mairie du 15ème PARIS

Dans le cadre du Dry January, la Ville de Paris et Addiction France vous donnent rendez-vous dans le 15ᵉ arrondissement pour un stand d’information et d’échange, ouvert à toutes et tous.

Que vous souhaitiez faire une pause, réduire votre consommation ou simplement en savoir plus, ce stand est un espace libre et bienveillant, sans discours culpabilisant.

Ce qui vous attend :



– Des infos faciles à comprendre

Des repères simples et de la documentation pour mieux connaître l’alcool et ses effets sur la santé.

– Des animations ludiques

Jeux et supports interactifs pour échanger, réfléchir à ses habitudes et questionner certaines idées reçues.

– Des professionnel·les à votre écoute

Les équipes d’Addiction France sont présentes pour répondre aux questions et orienter vers des ressources si besoin.

– Des ressources pour aller plus loin

Contacts, conseils et informations pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés, aujourd’hui ou plus tard.

Un moment ouvert à toutes les personnes du quartier, curieuses, concernées ou simplement intéressées par la démarche du Dry January.

En janvier, on fait le point sur l’alcool, sans pression.

Venez discuter, poser vos questions et découvrir des outils simples pour mieux comprendre sa consommation, dans une ambiance conviviale.

Le mardi 20 janvier 2026

de 11h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

