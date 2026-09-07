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Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar

mercredi 16 septembre 2026 · Les Templiers · Montélimar

Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Les Templiers
Adresse
place du Temple, Montélimar
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme

Dry Leaf Mercredi 16 septembre, 19h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00

Le trésor du mois !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://cinemalestempliers.montelimar-agglo.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F601566/D1789578000/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Dry Leaf

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