AGENDA · Montélimar
Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar
mercredi 16 septembre 2026 · Les Templiers · Montélimar
Informations pratiques
Dry Leaf Mercredi 16 septembre, 19h00 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00
Le trésor du mois !
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://cinemalestempliers.montelimar-agglo.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F601566/D1789578000/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Dry Leaf
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