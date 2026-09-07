Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar

Informations pratiques

Dry Leaf Mercredi 16 septembre, 19h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00

Le trésor du mois !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://cinemalestempliers.montelimar-agglo.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F601566/D1789578000/VO/2237656/ »}]

Séance spéciale Les Templiers Dry Leaf