Dry Tooling Contest by Camp Aussois

Parking du fort Victor-Emmanuel Aussois Savoie

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le drytooling, c’est l’art de grimper sur les rochers avec piolets et crampons. Les compétiteurs aguerris ou les débutant curieux, tous pourront pratiquer sur la falaise équipée Hell Cave, sous le fort Victor-Emmanuel.

Parking du fort Victor-Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 aussois@hautemaurienne.com

English : Dry Tooling Contest by Camp

Drytooling is the art of climbing rocks with ice axes and crampons. Whether you’re a seasoned competitor or a curious beginner, you’ll be able to practice on the equipped Hell Cave cliff below Fort Victor-Emmanuel.

German :

Drytooling ist die Kunst, mit Eispickeln und Steigeisen an den Felsen zu klettern. Ob erfahrene Wettkämpfer oder neugierige Anfänger, alle können an der ausgestatteten Klippe Hell Cave unterhalb des Forts Victor-Emmanuel üben.

Italiano : Concorso di utensili a secco da parte di Camp

Il drytooling è l’arte di scalare le rocce con piccozza e ramponi. Che siate esperti o principianti curiosi, potrete esercitarvi nella Grotta dell’Inferno, sotto Fort Victor-Emmanuel.

Espanol :

El drytooling es el arte de escalar rocas con piolets y crampones. Tanto si eres un avezado competidor como un curioso principiante, podrás practicar en la Cueva del Infierno, bajo el Fuerte Victor-Emmanuel.

