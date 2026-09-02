Informations pratiques

Aussois

Dry Tooling Contest by Camp

Parking du fort Victor-Emmanuel Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Dry Tooling Contest by C.A.M.P. revient à Aussois pour une 3e édition ! Grimpez avec piolets et crampons sur les voies spécialement équipées de Hell Cave, site spectaculaire des gorges du Diable, au pied des forts de l’Esseillon.

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Parking du fort Victor-Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 aussois@hautemaurienne.com

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English : Dry Tooling Contest by Camp

Drytooling is the art of climbing rocks with ice axes and crampons. Whether you’re a seasoned competitor or a curious beginner, you’ll be able to practice on the equipped Hell Cave cliff below Fort Victor-Emmanuel.

L’événement Dry Tooling Contest by Camp Aussois a été mis à jour le 2026-09-02 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme