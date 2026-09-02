Dry Tooling Contest by Camp Aussois
samedi 3 octobre 2026 · Aussois
Informations pratiques
Aussois
Dry Tooling Contest by Camp
Parking du fort Victor-Emmanuel Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Dry Tooling Contest by C.A.M.P. revient à Aussois pour une 3e édition ! Grimpez avec piolets et crampons sur les voies spécialement équipées de Hell Cave, site spectaculaire des gorges du Diable, au pied des forts de l’Esseillon.
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Parking du fort Victor-Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 aussois@hautemaurienne.com
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English : Dry Tooling Contest by Camp
Drytooling is the art of climbing rocks with ice axes and crampons. Whether you’re a seasoned competitor or a curious beginner, you’ll be able to practice on the equipped Hell Cave cliff below Fort Victor-Emmanuel.
L’événement Dry Tooling Contest by Camp Aussois a été mis à jour le 2026-09-02 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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