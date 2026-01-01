DRY31 / La plus grande fête sans alcool de l’année s’invite à Paris

Le samedi 31 janvier prochain, au dernier jour du Dry January, des dizaines de lieux dans toute la France organiseront simultanément un événement festif 100% sans alcool. DJ, groupes de musique, dégustations et animations diverses : de midi à minuit, dans plus de 25 villes françaises, on inventera une nouvelle façon de faire la fête… sans alcool !

Le DRY31 répond à la décrue continue de la consommation d’alcool en France. Le bilan annuel de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, publié le 25 novembre 2025, souligne l’accélération de cette tendance avec une baisse de 5,8% des volumes d’alcool pur mis en vente en 2024. La baisse est particulièrement marquée chez les jeunes, positionnant la France parmi les pays européens les moins consommateurs.

Loin de la culpabilisation et de l’abstinence punitive, l’objectif du DRY31 est d’offrir une nouvelle expérience festive et d’accompagner l’émergence de nouveaux modes de convivialité, comme le soft clubbing.

La carte interactive est consultable sur le site dry31.com et révèle l’ensemble des lieux déjà participants.

Cet événement national est organisé par Janine, agence de mobilisation fondée à Paris en 2024. Il est soutenu par la MACIF et par PAGO, marque iconique des terrasses, qui accompagne depuis plus de 130 ans les moments festifs sans alcool, avec toute l’intensité et la gourmandise des fruits.

AFFICHE DRY31 PARIS DEF ; Crédits : DRY31

Le 31 janvier 2026 aura lieu le DRY31, la plus grande fête sans alcool de l’année, avec plus de 50 lieux dans toute la France, dont plusieurs à Paris.

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h30 à 00h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T11:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T10:30:00+02:00_2026-01-31T00:00:00+02:00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

