DSR Party avec DJ Nowhere – Gratuit Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 27 février 2026.
Le vendredi 27 février 2026, venez découvrir ce réseau haut de gamme de l’ouest parisien au Son de la Terre.
Côté musique ? DJ ayant œuvré pendant le festival Nowhere (Burning Man européen), 5pi5 est un habitué des soirées Totem. Il nous fera découvrir ses pépites électro.
Ses mixes sont à l’écoute sur Soundcloud.
Dîner de 19h à 20h sur réservation puis mise en place du dancefloor jusqu’à 2h.
Le groupe DSR est un facilitateur du quotidien personnel et professionnel qui contribue à mettre en valeur les entreprises et développer la vie sociale de ses membres au travers d’événements festifs !
de 19h00 à 02h00
payant Gratuit : 0 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
