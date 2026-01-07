DSR Party avec DJ Nowhere – Gratuit Le Son de la Terre PARIS 05

Le vendredi 27 février 2026, venez découvrir ce réseau haut de gamme de l’ouest parisien au Son de la Terre.

Côté musique ? DJ ayant œuvré pendant le festival Nowhere (Burning Man européen), 5pi5 est un habitué des soirées Totem. Il nous fera découvrir ses pépites électro.

Ses mixes sont à l’écoute sur Soundcloud.

Dîner de 19h à 20h sur réservation puis mise en place du dancefloor jusqu’à 2h.

Le groupe DSR est un facilitateur du quotidien personnel et professionnel qui contribue à mettre en valeur les entreprises et développer la vie sociale de ses membres au travers d’événements festifs !

Le vendredi 27 février 2026

de 19h00 à 02h00

payant Gratuit : 0 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



