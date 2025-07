Du balai Marionnettes et musique par la Compagnie La Bobêche Mont-Saint-Aignan

Du balai Marionnettes et musique par la Compagnie La Bobêche

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28 11:45:00

Date(s) :

2025-09-28

L’un est un balayeur de rue renfrogné tandis que l’autre est un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser non sans quelques frictions et des situations souvent burlesques.

Accompagnés par une musique jouée en direct, deux marionnettes-sacs au visage lunaire révèleront l’humanité et la poésie que peut recéler l’apparente banalité du quotidien.

Une belle histoire sur la découverte de l’autre, pleine d’empathie, de curiosité et surtout de tendresse.

Dans le cadre de la semaine du développement durable

Spectacle jeune public dès 5 ans

Possibilité de réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Du balai Marionnettes et musique par la Compagnie La Bobêche

One is a sullen street sweeper, while the other is a dreamy, laughing street dweller. They meet, seek each other out, and try to tame each other, not without some friction and often burlesque situations.

Accompanied by live music, two bag puppets with moon-like faces reveal the humanity and poetry that can be found in the apparent banality of everyday life.

A beautiful story about discovering others, full of empathy, curiosity and, above all, tenderness.

As part of Sustainable Development Week

Show for young audiences, ages 5 and up

Reservations at Espace Marc-Sangnier, Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm

German :

Der eine ist ein mürrischer Straßenkehrer, während der andere ein verträumter und lachender Straßenbewohner ist. Sie treffen sich, suchen sich und versuchen, sich zu zähmen, nicht ohne Reibungen und oft burleske Situationen.

Begleitet von Live-Musik zeigen zwei Sackpuppen mit Mondgesichtern die Menschlichkeit und Poesie, die in der scheinbaren Banalität des Alltags stecken können.

Eine schöne Geschichte über die Entdeckung des Anderen, voller Empathie, Neugier und vor allem Zärtlichkeit.

Im Rahmen der Woche der nachhaltigen Entwicklung

Aufführung für junges Publikum ab 5 Jahren

Reservierungsmöglichkeit im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr

Italiano :

Uno è un arcigno spazzino, mentre l’altro è un sognatore e ridente abitante della strada. Si incontrano, si cercano e cercano di domarsi a vicenda, ma non senza qualche attrito e situazioni spesso esilaranti.

Accompagnate da musica dal vivo, due marionette a sacco con facce lunari rivelano l’umanità e la poesia che si possono trovare nell’apparente banalità della vita quotidiana.

Una bella storia di scoperta dell’altro, piena di empatia, curiosità e, soprattutto, tenerezza.

Nell’ambito della Settimana dello sviluppo sostenibile

Spettacolo per un pubblico giovane dai 5 anni in su

Prenotabile presso l’Espace Marc-Sangnier, dal martedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30

Espanol :

Uno es un huraño barrendero, mientras que el otro es un soñador y risueño habitante de la calle. Se conocen, se buscan e intentan domarse, pero no sin un poco de fricción y situaciones a menudo hilarantes.

Acompañadas de música en directo, dos marionetas de bolsa con rostros lunares revelan la humanidad y la poesía que pueden encontrarse en la aparente banalidad de la vida cotidiana.

Una bella historia sobre el descubrimiento del otro, llena de empatía, curiosidad y, sobre todo, ternura.

En el marco de la Semana del Desarrollo Sostenible

Espectáculo para público infantil a partir de 5 años

Reserva en el Espace Marc-Sangnier, de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h

