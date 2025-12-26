Du balai ! Spectacle de marionnettes sac visuel et musical- sans paroles Impasse des Bruyères La Trinité-sur-Mer

Du balai ! Spectacle de marionnettes sac visuel et musical- sans paroles

Impasse des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 15:40:00

2026-03-11

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 5 ans

Avec la Compagnie La Bobêche

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser…

De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.

Dans un univers drôle et plein de vie, ce spectacle est une belle histoire sur la découverte de l’autre, pleine d’empathie et de curiosité, et nous rappelle simplement ce que sont l’humanité et la solidarité . .

Impasse des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56258 Morbihan Bretagne

