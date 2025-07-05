Du Balloning, en attendant le bal exposition estivale au Café des Glaces Café des Glaces Tonnerre
Lieu emblématique de Tonnerre, le Café des Glaces mêle patrimoine et création. Ancien café-hôtel du XIXe siècle, il est aujourd’hui un espace d’art contemporain vivant, ancré dans le quotidien, où résident artistes, expositions, discussions et gestes partagés. L’espace ouvre pour la saison estival avec l’exposition Du ballooning, en attendant le bal de Mathilde Ganancia. .
Café des Glaces 37 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lecafedesglaces@gmail.com
