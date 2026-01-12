DU BAROQUE … AU JAZ ! La Réole
DU BAROQUE … AU JAZ ! La Réole samedi 17 janvier 2026.
DU BAROQUE … AU JAZ !
Prieuré de La Réole La Réole Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-18
Venez vivre un moment musical d’exception dans le cadre enchanteur du prieuré des Bénédictins à La Réole.
L’ensemble vocal Artis Voces vous invite à un voyage musical riche et varié, mêlant chants et morceaux aux influences multiples, du Baroque au Jazz.
Sous la direction de Pierre Goumarre, et avec l’accompagnement au piano de Martin Tembremande, ce concert promet une parenthèse culturelle pleine d’émotion et de convivialité. .
Prieuré de La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 13 33 22 evartisvoces@gmail.com
