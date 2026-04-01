Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux Salle Jean Gabin Royan
Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux Salle Jean Gabin Royan jeudi 2 avril 2026.
Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Les p’tits Barockeux des classes de piano et saxophone d’Agnès et Philippe vous interprètent des œuvres de Bach à nos jours !
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
The little Barockeux from Agnès and Philippe’s piano and saxophone classes perform works from Bach to the present day!
L’événement Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux Royan a été mis à jour le 2026-03-05 par Mairie de Royan