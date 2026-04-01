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Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux Salle Jean Gabin Royan

Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux Salle Jean Gabin Royan jeudi 2 avril 2026.

Lieu : Salle Jean Gabin

Adresse : 112 rue Gambetta

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : 2026-04-02

Fin : 2026-04-02

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02

Date(s) :
2026-04-02

Les p’tits Barockeux des classes de piano et saxophone d’Agnès et Philippe vous interprètent des œuvres de Bach à nos jours !
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00  conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

The little Barockeux from Agnès and Philippe’s piano and saxophone classes perform works from Bach to the present day!

L’événement Du Baroque au Rock Les p’tits Barockeux Royan a été mis à jour le 2026-03-05 par Mairie de Royan