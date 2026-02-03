Du Baroque au Rock Pensées Vagabondes Salle Jean Gabin Royan

Du Baroque au Rock Pensées Vagabondes

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2026-03-31 18:15:00

Et si vous vous accordiez une heure pour laisser votre esprit s’échapper au son de la flûte traversière et du piano ?

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

How about giving yourself an hour to let your mind wander to the sound of the flute and piano?

