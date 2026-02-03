Du Baroque au Rock Pensées Vagabondes Salle Jean Gabin Royan
Du Baroque au Rock Pensées Vagabondes Salle Jean Gabin Royan mardi 31 mars 2026.
Du Baroque au Rock Pensées Vagabondes
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Début : 2026-03-31 18:15:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Et si vous vous accordiez une heure pour laisser votre esprit s’échapper au son de la flûte traversière et du piano ?
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
English :
How about giving yourself an hour to let your mind wander to the sound of the flute and piano?
