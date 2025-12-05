Du bec à l’oreille : contes avec Amélie Armao

Chez un habitant secret Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Pour la première fois sur Salies, l’association Un oiseau sur la tête lance sa série du Bec à l’oreille . Qu’est ce donc ? Le principe est tout simple bien installé dans un nid douillet, de drôles d’oiseaux viennent vous raconter des histoires d’ici et d’ailleurs au creux de l’oreille. Et cette première rencontre se fera en compagnie de la conteuse Amélie Armao. Avec son incroyable présence scénique, son sens de l’épure et de la justesse, la conteuse fait naître des images qui nous emportent dans un monde onirique et hautement symbolique.

L’adresse vous sera communiquée quelques jours avant le spectacle.

Inscription via https://www.helloasso.com/associations/un-oiseau-sur-la-tete/evenements/du-bec-a-l-oreille-amelie-armao .

Chez un habitant secret Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.unoiseausurlatete@gmail.com

English : Du bec à l’oreille : contes avec Amélie Armao

L’événement Du bec à l’oreille : contes avec Amélie Armao Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Béarn des Gaves