Du Belvedere. Aquarelle romantique en plein air, Villa Cernigliaro Dimora storica, Sordevolo

Du Belvedere. Aquarelle romantique en plein air 6 et 7 juin Villa Cernigliaro Dimora storica Bielle

Euro 180,00. 8-10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

DU BELVÉDÈRE

L’Aquarelle Romantique en plein air

Cours avancé d’Andrea Gammino

Il existe une frontière subtile où le pigment rencontre la matière et le rêve devient papier. Le célèbre artiste turinois Andrea Gammino vous invite à franchir ce seuil avec un cours avancé dédié à ceux qui souhaitent pousser l’aquarelle au-delà de ses limites traditionnelles. Cet atelier de peinture est un voyage dans l’aquarelle romantique contemporaine. Dans cette masterclass, la délicatesse des velatures se mêle à l’audace de la stratification, explorant l’intégration magistrale de techniques de collage et de procédés inédits. Un parcours guidé en deux étapes de field painting avec des éléments narratifs : l’élaboration picturale d’une forêt sombre mais accueillante, gardienne d’histoires, d’esprits et d’apparitions. Un parcours en deux phases : une pseudo-informelle, la production d’un paysage fortement expressionniste, et une narrative, au moyen de la technique du collage.

Ce que vous allez apprendre

Andrea Gammino partagera son approche personnelle et les procédures « secrètes » qui rendent ses œuvres uniques dans le paysage artistique :

Symbiose des matériaux : Comment intégrer le collage de manière organique, en le rendant partie intégrante du récit pictural et non pas simple décoration.

Alchimie Particulière : L’utilisation de procédés non conventionnels pour modifier la texture et la réfraction de la lumière sur la feuille.

L’Anima Romantica : Rechercher l’atmosphère et l’émotion typiques de la poétique de l’artiste, entre mélancolie et émerveillement.

À qui s’adresse

Artistes professionnels en pleine conscience et sens, avec la volonté de s’engager et d’entrer dans un parcours de renaissance et d’identification.

Amateurs cultivés avec une sensibilité visuelle développée, attirés par une expérience active d’immersion dans un environnement évocateur, en présence d’un artiste prêt à partager ses secrets.

Touristes d’art qui choisissent le Biellese pour un séjour culturel de qualité.

Ce que vous devez apporter

Une fine toile de coton de la galerie (60 60 cm ou 50 70 cm); un ensemble de tempéres de couleurs choisies ; un ensemble essentiel de pinceaux ; un pinceau; un flacon de chinette noire (Winsor & Newton); sujets photographiques découpés en silhouette pour le collage ; ruban adhésif pour colis; un stylo gel blanc.

Prix spécial rendez-vous dans le jardin : euro 190:00

« L’art ne reproduit pas ce qui est visible, mais rend visible ce qui ne l’est pas toujours. » Nous vous attendons pour découvrir, avec Andrea Gammino, la magie qui se cache dans les jardins historiques de Villa Cernigliaro.

Villa Cernigliaro Dimora storica 4, via Clemente Vercellone, 13817, Sordevolo Sordevolo 13817 Bielle Piemonte +39 3482517279 https://www.villacernigliaro.com/ https://www.facebook.com/villacernigliaroparco [{« type »: « email », « value »: « brehme8@gmail.com »}]

DU BELVÉDÈRE

© Carlotta Cernigliaro e Andrea Gammino