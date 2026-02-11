Du Berger au Tisserand Lièpvre

Du Berger au Tisserand

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Journée dédiée à la laine à la Ferme d’Argentin ateliers, démonstrations et découverte des savoir-faire, avec accès à l’ensemble du site toute la journée.

La Ferme d’Argentin propose une journée consacrée à la laine. D’où vient-elle ? Comment est-elle produite ? Comment transformer la laine en fil ? Que peut-on fabriquer avec de la laine ?

Allez d’atelier en atelier pour répondre à toutes ces questions et mettre la main à la pâte ou plutôt à la laine ! Après cette journée, les termes Mérinos, fuseau, rouet, feutre n’auront plus de secrets pour vous. Bien entendu le parcours historique, la mini-ferme, l’enclos de contact et le centre d’interprétation seront également accessibles tout au long de la journée. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

A day dedicated to wool at the Ferme d?Argentin: workshops, demonstrations and discovery of know-how, with access to the whole site all day long.

