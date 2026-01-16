Du béton armé à la morue séchée Fécamp
Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime
À l’occasion de la Saint-Pierre des Marins 2026, Les Pêcheries, musée de Fécamp accueille l’exposition Du béton armé à la morue séchée , organisée par le service Archives-Patrimoine de la Ville de Fécamp.
Cette nouvelle exposition temporaire se tient dans les espaces du Salon, au rez-de-chaussée du musée.
Entrée libre et gratuite
Ouvert tous les jours de 10h à 18h ; sauf le mardi, jour de fermeture du musée. .
Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00
