Du béton armé à la morue séchée Fécamp

Du béton armé à la morue séchée

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

EXPOSITION

À l’occasion de la Saint-Pierre des Marins 2026, Les Pêcheries, musée de Fécamp accueille l’exposition Du béton armé à la morue séchée , organisée par le service Archives-Patrimoine de la Ville de Fécamp.

Cette nouvelle exposition temporaire se tient dans les espaces du Salon, au rez-de-chaussée du musée.

Entrée libre et gratuite

Ouvert tous les jours de 10h à 18h ; sauf le mardi, jour de fermeture du musée. .

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

English : Du béton armé à la morue séchée

