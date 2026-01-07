Du beurre à la baratte Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Du beurre à la baratte Ferme-musée du Cotentin

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Atelier de fabrication de beurre à la baratte. Dégustation du beurre fraîchement obtenu.

Atelier sur réservation.

Supplément activité 3€/personne en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

