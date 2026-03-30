Du blé ancien au bon pain au levain ! Les Herbes folles Thuré
Du blé ancien au bon pain au levain ! Les Herbes folles Thuré samedi 4 avril 2026.
Du blé ancien au bon pain au levain !
Les Herbes folles 1 chemin des fougères Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez découvrir le travail de Mathieu, paysan boulanger passionné, qui cultive ses céréales anciennes en agriculture biologique et transforme lui-même sa farine jusqu’au pain. Vous comprendrez chaque étape de la fabrication du pain du choix des céréales bio à la cuisson. Participez à un échange convivial sur les enjeux de l’agriculture paysanne et de la préservation des semences anciennes, autour d’une dégustation préparée avec coeur. .
Les Herbes folles 1 chemin des fougères Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Du blé ancien au bon pain au levain !
L’événement Du blé ancien au bon pain au levain ! Thuré a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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