Du blé au pain, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Du blé au pain Samedi 21 mars, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Début : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

Un atelier des familles de la Ferme : Du blé au pain

Venez transformer vos boîtes de conserves en micro-jardins plein de saveurs pour votre cuisine

Instructions : Rapportez et recyclez votre boîte et vos boîtes de conserves pour fabriquer votre pot d’aromates.

A partir de 5 ans.

Gratuit.

Sur inscription.

Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026

Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

