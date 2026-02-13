Du blé au pain, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Du blé au pain Samedi 21 mars, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00
Un atelier des familles de la Ferme : Du blé au pain
Venez transformer vos boîtes de conserves en micro-jardins plein de saveurs pour votre cuisine
Instructions : Rapportez et recyclez votre boîte et vos boîtes de conserves pour fabriquer votre pot d’aromates.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription.
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille
