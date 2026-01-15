Du bleu en hiver 2026: Anne Paceo (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver 2026: Anne Paceo (Théâtre de Brive)

Autre histoire de réinvention. Après avoir tutoyé les hauteurs chamaniques, Anne Paceo descend dans les abysses océaniques. Atlantis est le nouveau terrain de jeu d’une des figures centrales de la nouvelle scène jazz française. Batteuse et compositrice dont la curiosité égale la virtuosité, Anne Paceo va chercher l’inspiration du côté des mouvements marins, des grands navigateurs solitaires et des vents contraires pour tracer sa propre cartographie musicale jouée en sextet. Et les limites de sa musique vont bien au-delà du jazz pour flotter sur la pop, l’électro ou l’ambiant. Noter la présence de Gauthier Toux, autre dépasseur de limites jazz, au piano. .

