Du bleu en hiver 2026: Janoya (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver 2026: Janoya (Théâtre de Brive)

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Groove ambidextre

C’est avec la trompette, instrument qu’il joue depuis l’âge de 7 ans, que le Parisien d’adoption mène son quintet Fungi sur les meilleures scènes du moment. En tant que producteur, il s’est récemment illustré sur l’album Nini de la chanteuse Bonnie Banane dont il a co-composé la plupart des titres, et sur Méduse de Célia Kameni. Son premier EP, intitulé La Source, entièrement autoproduit, condense ses influences, de Gil Evans à OutKast en passant par Stereolab. Attendez-vous à voyager vers des contrées au groove surprenant.

A 23h. .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

