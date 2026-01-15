Du bleu en hiver 2026: Kham Meslien (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver 2026: Kham Meslien (Théâtre de Brive)

En 2022, Kham Meslien dansait avec ses Fantômes… Futurs. Son premier disque en solo sortait et c’était splendide d’évocation et de tendresse, de gravité et de puissance. Plutôt rare pour un solo de contrebasse. Il faut écouter comment l’angevin mixe avec une adresse angélique le son gnawa, ses influences bossa-nova et des incises free jazz sur morceaux comme Kar Kar Kar ou Ta Confiance. Partenaire fidèle de Robert Plant, Archie Shepp ou encore Robert Wyatt, il connait la force d’une mélodie. Aidé d’un Looper pour ses cadences et les boucles qu’il empile, le bois de sa basse se fait chaleureux et profond. Naissent alors des histoires et des récits pour tout un chacun. Leader d’un orchestre virtuel. Il prolonge ses explorations et sonde encore davantage une musique universelle, colorée et pointilleuse sur le détail. Comme si seul avec son instrument, on était face à soi-même.

