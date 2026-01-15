Du bleu en hiver 2026: Lagon Nwar (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver 2026: Lagon Nwar (Théâtre de Brive)

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Ann O’Aro est de ces chanteuses sans détour. Magistrale, solaire et frontale. Sa poésie, physique et envoûtante, vous claque au visage comme une grenade ou comme le plaisir. Dans sa voix, on entend le roulement. Roulement des flots de ce Lagon Nwar, où naviguent en compagnie de la poétesse réunionnaise les claviers free pop de Quentin Biardeau et la basse électrique de Valentin Ceccaldi, pilier aussi malicieux qu’hypnotique des musiques improvisées. Marcel Balboné, chanteur et maître frappeur burkinabé, complète ce quatuor qui s’éclaire ainsi d’une langue de feu, incendiaire. Lagon Nwar vient ainsi vous chercher par l’oreille, pour vous baigner dans son créole personnel et recomposé. Frictions avec l’anglais, la langue bissa, le français, aussi. Emprunts musicaux au jazz psychédélique, au maloya.

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

