Du bleu en hiver 2026: Lilian Mille et Gauthier Toux (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver 2026: Lilian Mille et Gauthier Toux (Théâtre de Brive)

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Avant leur passage aux côtés d’Anne Paceo le soir même, le trompettiste et claviériste Lilian Mille et le pianiste Gauthier Toux réchauffent la médiathèque de Brive le temps d’un moment suspendu.

A 11h. .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : Du bleu en hiver 2026: Lilian Mille et Gauthier Toux (Théâtre de Brive)

