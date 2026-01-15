Du bleu en hiver 2026: Meryem Aboulouafa (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver 2026: Meryem Aboulouafa (Théâtre de Brive)

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Meryem Aboulouafa s’est imposée en quelques années sur la scène mondiale. Femme fière, femme libre, son chant est d’une puissance et d’une fragilité que rien n’oppose. Autrice, compositrice, interprète, elle manie le Français, l’Anglais et l’Arabe pour créer des mélopées à la croisée des genres et des rythmes. Pop et électro, folk et poésie intérieure, au service d’un caractère trempé que rien n’affecte.

