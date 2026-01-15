Du bleu en hiver 2026: Orchestra baobab (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver 2026: Orchestra baobab (Théâtre de Brive)

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Plongée au cœur de l’âme du Sénégal. Multiple, puissante et éclatante. De sa fondation dans un club de Dakar en 1970 à la rapide reconnaissance internationale, du premier âge d’or d’un groupe pilier des musiques africaines à sa renaissance au début de ce nouveau millénaire, Orchestra Baobab n’a cessé de revisiter son héritage, de Ndongo Daara, l’un des premiers succès du groupe, sorti en 1970 jusqu’à Made In Dakar, sortie cette année. Institution, reconnue pour son influence et sa virtuosité sans faille, Orchestra Baobab a puisé dans les bruissements du monde pour forger un son à nul autre pareil.

A 21h. .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

