Du bleu en hiver: Meryem Aboulouafa Brive-la-Gaillarde

Du bleu en hiver: Meryem Aboulouafa

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Des chevaux qui galopent en toute liberté. C’est le clip de Horses, un des derniers titres de Meryem Aboulouafa. C’est aussi une allégorie de la nature de la chanteuse marocaine, qu’on pourrait placer avec délicatesse sous les ailes protectrices de Kate Bush, de Björk ou encore celle de la diva des divas mystiques, Oum Kalthoum. Voix céleste, imaginaire flottant sur la marche bancale du monde et ses tracas, intimité transcendée par une présence impressionnante, Meryem Aboulouafa s’est imposée en quelques années sur la scène mondiale. Femme fière, femme libre, son chant est d’une puissance et d’une fragilité que rien n’oppose. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

