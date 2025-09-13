DU BODY FIT A MONTREJEAU ADO-ADULTES Rue de la Fontaine du Bourg Montréjeau
DU BODY FIT A MONTREJEAU ADO-ADULTES Rue de la Fontaine du Bourg Montréjeau samedi 13 septembre 2025.
Rue de la Fontaine du Bourg GYMNASE MUNICIPAL Montréjeau Haute-Garonne
Début : 2025-09-13 09:30:00
fin : 2025-10-11 10:30:00
2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15
Body Fit de la fitness en musique !
Le body fit est un cours de remise en forme en musique. Il s’agit d’un concept alliant des mouvements à un rythme cardio, le tout en musique !
Et les cours pour le Body fit ado-adultes ont lieu les samedis de 9h30 à 10h30
Renseignements et inscriptions 06 81 19 41 08 .
Rue de la Fontaine du Bourg GYMNASE MUNICIPAL Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 6 81 19 41 08
English :
Body Fit: fitness to music!
German :
Body Fit: Fitness mit Musik!
Italiano :
Body Fit: fitness in musica!
Espanol :
Body Fit: fitness al ritmo de la música
L’événement DU BODY FIT A MONTREJEAU ADO-ADULTES Montréjeau a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE