DU BODY FIT A MONTREJEAU ADO-ADULTES Rue de la Fontaine du Bourg Montréjeau

Rue de la Fontaine du Bourg GYMNASE MUNICIPAL Montréjeau Haute-Garonne

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-10-11 10:30:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15

Body Fit de la fitness en musique !

Le body fit est un cours de remise en forme en musique. Il s’agit d’un concept alliant des mouvements à un rythme cardio, le tout en musique !

Et les cours pour le Body fit ado-adultes ont lieu les samedis de 9h30 à 10h30

Renseignements et inscriptions 06 81 19 41 08 .

Rue de la Fontaine du Bourg GYMNASE MUNICIPAL Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 6 81 19 41 08

English :

Body Fit: fitness to music!

German :

Body Fit: Fitness mit Musik!

Italiano :

Body Fit: fitness in musica!

Espanol :

Body Fit: fitness al ritmo de la música

L’événement DU BODY FIT A MONTREJEAU ADO-ADULTES Montréjeau a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE