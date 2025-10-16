Du bon son, des bons plans, la carte Sortir ! s’invite à l’UBU ! Salle de concert – Ubu Rennes

Du bon son, des bons plans, la carte Sortir ! s’invite à l’UBU ! Salle de concert – Ubu Rennes Jeudi 16 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Rendez-vous Jeudi 16 octobre à partir de 15h à l’UBU, 1 rue Saint-Hélier à Rennes afin de partager un moment avec l’équipe Sortir ! et de nombreux partenaires !

**De la scène de l’Opéra jusqu’au festival de jeux vidéo en passant par la salle de sport ou le théâtre, venez découvrir et tester les activités accessibles avec Sortir ! et chargez vos droits sur place.**

Un moment convivial vous attend avec au programme :

**de 15h à 16h · Ouverture :** Présentation des saisons du Théâtre National de Bretagne (TNB), du Phakt, du Triangle et de l’UBU

**16h à 18h30 · Lancement du forum**

Ateliers jeux vidéo en continu

À partir de 17h : Découverte de la pratique du cheerleading

À partir de 17h30 : Visite du Théâtre National de Bretagne au départ de l’UBU

À 18h : Carte blanche à l’école du Théâtre National de Bretagne

Instruction de droits sur place pour les étudiant·es*

**de 18h30 à 20h · DJ Set avec Hackosef**

Bar à softs et candy bar sur place !

Évènement gratuit, entrée libre

*Sous réserve de la validation par mail de l’équipe d’instruction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T20:00:00.000+02:00

Salle de concert – Ubu 1 rue Saint Hélier, 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine