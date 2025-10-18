Du boulet aux rayonnages… Bibliothèque universitaire Florence Delay Bayonne

Du boulet aux rayonnages… Samedi 18 octobre, 11h00 Bibliothèque universitaire Florence Delay Pyrénées-Atlantiques

Comment faire vivre quinze siècles de patrimoine défensif ? La requalification du site du Château-Neuf en campus universitaire et l’aménagement de sa bibliothèque dans les fortifications en sont un très bel exemple ! Un grand défi architectural.

Animé par Sébastien Causse, architecte et Antony Merle, conservateur des bibliothèques.

Bibliothèque universitaire Florence Delay 19 place Paul-Bert, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Jean-Pierre Boisseau