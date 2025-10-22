Du Bout des Doigts Découverte sensorielle Laval

Du Bout des Doigts Découverte sensorielle

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-29

Vacances d’Automne au MANAS

À l’aide de boites sensorielles, jouez avec les matériaux qui ont inspiré les artistes du MANAS. Vous manipulez coquillages, pierres, ardoises, tuiles, laine, bois et touchez du doigt la richesse de la collection du Musée.

DU BOUT DES DOIGTS DÉCOUVERTE SENSORIELLE | De 18 mois à 3 ans | mercredis 22 et 29 octobre | 10h00 et 10h30 | gratuit | sur réservation au 02.53.74.12.30 .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 accueil.musees@laval.fr

English :

Autumn vacations at MANAS

German :

Herbstferien in MANAS

Italiano :

Vacanze d’autunno al MANAS

Espanol :

Vacaciones de otoño en MANAS

