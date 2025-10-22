Du bout des doigts | Visite sensorielle MANAS Laval

Du bout des doigts | Visite sensorielle MANAS Laval mercredi 22 octobre 2025.

Du bout des doigts | Visite sensorielle MANAS

17 Place de la Trémoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 11:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Le MANAS vous propose « Du Bout des doigts », découverte sensorielle pour les tout petits

À l’aide de boites sensorielles, jouez avec les matériaux qui ont inspiré les artistes du MANAS. Vous manipulez coquillages, pierres, ardoises, tuiles, laine, bois et touchez du doigt la richesse de la collection du Musée.

• Dates Mercredis 22 et 29 octobre

• Horaires à 10h00 et 10h30

• Public De 18 mois à 3 ans • Tarif gratuit, sur réservation .

17 Place de la Trémoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30

English :

MANAS offers « Du Bout des doigts », a sensory discovery for the very young

German :

MANAS bietet Ihnen « Du Bout des doigts », eine sensorische Entdeckung für die Allerkleinsten

Italiano :

MANAS presenta « Du Bout des doigts », una scoperta sensoriale per i più piccoli

Espanol :

MANAS te trae « Du Bout des doigts », un descubrimiento sensorial para los más pequeños

L’événement Du bout des doigts | Visite sensorielle MANAS Laval a été mis à jour le 2025-09-11 par LAVAL TOURISME